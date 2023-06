Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Ladendiebin flüchtet

Am Dienstag, 20. Juni 2023, gegen 14.00 Uhr stahl eine bislang unbekannte Frau in einem Schuhgeschäft Waren und flüchtete zu Fuß über den Kundenparkplatz in der Keetstraße. Hier setzte sie sich in einen grauen VW, sammelte eine Begleitung ein und fuhr davon. Die unbekannte Frau soll ca. 160 cm groß und 25 Jahre alt gewesen sein. Sie hatte schwarze, zum Zopf gebundene Haare und trug eine khakifarbene Bluse und eine schwarze Shopping-Bag. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Mitarbeiterin und Zeuge stellen tatverdächtigen Ladendieb

Am Mittwoch, 21. Juni 2023, gegen 14.00 Uhr, stahl ein 35-jähriger Tatverdächtiger aus Damme Waren in einer Drogerie in der Mühlenstraße. Der Mann flüchtete, konnte aber durch einen Zeugen und eine Mitarbeiterin verfolgt und auf dem Parkplatz vor einer Bank aufgehalten werden. Die Polizei nahm den Sachverhalt auf und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Tatverdächtigen ein.

Goldenstedt - Diebstahl und Sachbeschädigung

Von Montag, 19. Juni 2023, 02.10 Uhr bis Dienstag, 20. Juni 2023, 07.40 Uhr begaben sich unbekannte Personen in der Prälat-Morthorst-Straße auf das Grundstück eines Wohnhauses. Hierbei beschädigten sie das Gartentor. Anschließend entwendeten sie die Verbindungsstange von einem Fahrrad zum Fahrradanhänger sowie das vordere Kfz-Kennzeichen eines Pkw. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444-96356-0) entgegen.

Vechta - Einbruchsdiebstahl

Am Mittwoch, 21. Juni 2023, in der Zeit von 02.00 Uhr bis 03.00 Uhr begaben sich unbekannte Personen in der Straße Westmark in den Eingangsbereich einer Fleischerei und brachen einen dort aufgestellten Fleischautomaten auf und entwendeten Bargeld. Anschließend begaben sich die Personen zum Bürotrakt des Gebäudes und verschafften sich Zugang zu den Räumlichkeiten. Die Büroräume wurden durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dort nichts entwendet. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Pedelec-Diebstahl

Am Montag, 19. Jun i2023, zwischen 11.00 Uhr und 14.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein schwarzes Pedelec der Marke Surpass, welches in der Straße Wahlde an einem Straßenschild verschlossen stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Kfz

In der Zeit zwischen Montag, 19. Juni 2023, 18.00 Uhr bis Mittwoch, 21. Juni 2023, 07.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Personen einen VW Crafter. Das Fahrzeug stand verschlossen auf dem Gelände einer Tierarztpraxis in der Straße An der Ohe, abgestellt. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Von Montag, 19. Juni 2023, 18.00 Uhr beschädigten unbekannte Personen einen Maschendrahtzaun einer Kindertagesstätte bzw. eines Kindergartens in der Straße Am Meyerhof, indem sie diesen an mehreren Stellen durchtrennten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 250,00 Euro. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Holdorf - Unnötiger Lärm

Am Mittwoch, 21. Juni 2023, gegen 22.40 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Holdorf auf der Handorfer Straße. Als dieser an den Polizeibeamten vorbeifuhr, verursache er durch starkes Beschleunigen unnötigen Lärm. Dabei kam es auch zu Fehlzündungen, die laute Knallgeräusche ergaben. Es wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 21. Juni 2023, 19.00 Uhr, wollte ein 53-jähriger Pedelec-Fahrer die Steinfelder Straße vom Radweg aus in Richtung Anna-Klus überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 29-jährigen Autofahrer aus Holdorf, der die Straße in Richtung Steinfeld befuhr. Der Fahrradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Steinfeld - Einbruch

Am Mittwoch, 21. Juni 2023, zwischen 8.10 Uhr und 9.20 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Stunnebäke. Hier durchsuchte die Person die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendete Schmuck. Zur Tatzeit bemerkten zwei Zeuginnen eine verdächtige, männliche Person auf dem Grundstück. Der Mann soll eine dunkle Kapuzenjacke und eine dunkle Hose getragen haben. Er sei ca. 40 Jahre alt, ca. 170cm groß, hatte gräuliches Haar und soll einen 3-Tage-Bart getragen haben. Zudem soll er gebrochen Deutsch gesprochen haben. Eine der Zeuginnen folgte dem Mann und konnte noch sehen, wie er mit einem Fahrrad wegfuhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

