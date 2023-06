Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Höltinghausen - Unbekannte dringen in Gaststätte ein

In der Zeit zwischen Sonntag, 18. Juni 2023, 19.30 Uhr und Mittwoch, 21. Juni 2023, 18.40 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in eine Gaststätte in der Hauptstraße ein und nahmen dort Alkohol an sich, tranken es im Saal und entwendeten einige weitere Flaschen Alkoholika. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 21. Jun i2023, 10.06 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Geschwister-Scholl-Straße, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weiterhin besteht der Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen und Alkohol gestanden haben könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,48 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Cappeln - Fahren trotz bestehendem Fahrverbot

Am Mittwoch, 21. Jun i2023, gegen 12.43 Uhr, fuhr ein 44-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Tenstedter Straße, obwohl ihm eine Sperrfrist auferlegt worden war. Die Polizeibeamten untersagten ihm die Weiterfahrt.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 21. Juni 2023, um 13.45 Uhr, gingen zwei Mädchen nebeneinander auf der Fuß-/Radweg entlang der Hase im Bereich der Burgstraße. Von hinten näherte sich eine 41-jährige Fahrradfahrerin aus Quakenbrück und wollte an den beiden Fußgängerinnen vorbeifahren. Hier trat eines der Mädchen zur Seite und es kam zum Zusammenstoß. Sowohl das Mädchen, als auch die Fahrradfahrerin wurden leicht verletzt. Im weiteren Verlauf kam es auch zu Drohungen und Beleidigungen zwischen den drei Personen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 21. Juni 2023, gegen 17.30 Uhr, fuhr eine 35-jährige Fahrradfahrerin aus Cloppenburg auf der Friedrich-Pieper-Straße in Richtung Emsteker Straße. An einer Verkehrseinrichtung fuhr sie vorbei, ohne den entgegenkommenden, bevorrechtigten unbekannten Autofahrer vorbeifahren zu lassen und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall stürzte die Fahrradfahrerin und sie wurde dabei leicht verletzt. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silbernen/grauen VW Polo gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell