Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung des PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/ Sedelsberg - Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Motorradfahrer Am 21.06.2023, gg. 17:20 Uhr kam es auf der Bundesstraße 401 in Saterland/ Sedelsberg zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer tödlich verunfallte. Ein 50-Jähriger aus Sedelsberg befuhr mit einem Transporter die B401 in Richtung Oldenburg. An der Einmündung "Am Kamp" bog der 50-Jährige mit seinem Transport nach links in die Straße ab. Zu diesem Zeitpunkt hatte ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Meppen zunächst den hinter dem Abbiegenden fahrenden Zeugen überholt. Der Motorradfahrer befand sich weiterhin im Überholvorgang und kollidierte mit dem abbiegenden Transporter. Durch den Aufprall wurde der 22-jährige Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle verstarb. Beide Fahrzeuge wurden in den Seitenraum geschleudert. Der 50-jährige Fahrer des Transporters wurde dabei leicht verletzt. Die Fahrbahn wurde für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die genauen Ermittlungen zum Hergang des Verkehrsunfalles dauern an.

