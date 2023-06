POL-CLP: Einzelmeldungen Cloppenburg und Südkreis

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - Zeugenaufruf zu einem Mofadiebstahl

Am 16. Juni 2023, gegen 18:40 Uhr befuhr eine unbekannte männliche Person in Löningen die Linderner Straße in Richtung Lindern mit einem Mofa. Da der Fahrer keinen Helm trug, sollte er einer Kontrolle unterzogen werden.

Der Fahrer erkannte dies offensichtlich und bog auf den Schulhof der Realschule ab. Hier fuhr er zu einem Durchgang in Richtung Hasetalforum. Dieser Bereich kann lediglich zu Fuß, zumindest jedoch nicht mit einem PKW, erreicht werden, so dass der Fahrer unerkannt flüchten konnte.

Am Samstag, 17. Juni 2023 um 08:30 Uhr erstattete ein Cloppenburger Anzeige, dass sein Mofa entwendet wurde. Er teilte mit, dass zwischen Freitag, 16. Juni 2023, 15:00 Uhr und Samstag, 17. Juni 2023, 08:15 Uhr unbekannte Täter in Cloppenburg, Rosengärten, in einem dortigen Innenhof, sein Mofa entwendeten. Hierbei handelte es sich um ein hellblaues Mofa der Marke DKW (siehe Foto).

Aufgrund der Anzeige stellte sich heraus, dass der in Löningen gesichtete Mofafahrer nun im Verdacht steht, das dort geführte Mofa entwendet zu haben.

Der Fahrer des Mofas wird als männlich, ca. Anfang 20 Jahre, kurze braune Haare, bekleidet mit einem weißen T-Shirt sowie dunklen Sweatshorts, beschrieben.

Sachdienliche Hinweise zum Fahrer oder zur Mofa nehmen die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 sowie die Polizei in Löningen (05432/803840) entgegen.

