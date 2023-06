Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen/Vörden - Kennzeichendiebstahl Zwischen Montag, 19. Juni 2023, 18:00 Uhr und Dienstag, 20. Juni 2023, 08:00 Uhr wurden in Neuenkirchen in der Friedenstraße auf einem dort geparkten Privatgrundstück die beiden Kennzeichen von einem Opel Astra entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (05493/913560) entgegen.

Goldenstedt - Diebstahl von Betriebsgelände Von Donnerstag, 15. Juni 2023, 23.55 Uhr bis Freitag, 16. Juni 2023, 01.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter in Goldenstedt, Heiderosenweg, gewaltsam Zugang zum Betriebsgelände, sowie einem dort befindlichen Container der ansässigen Kfz-Werkstatt. Entwendet wurden LKW-Reifen. Der entstandene Schaden befindet sich in einem mittleren 5-stelligen Bereich. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444-96722-0) entgegen.

Dinklage - Brand

Am Dienstag, 20. Juni 2023 gegen 18:10 Uhr bis 18:35 Uhr gerät aus ungeklärter Ursache ein Transporter, welcher auf einem Trailer in einer Lagerhalle eines Unternehmens in Dinklage an der Drostestraße abgestellt wurde. Durch das Feuer wurde sowohl der Transporter sowie die Halle beschädigt. Zur Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren Dinklagen Lohne, Brockdorf und Holdorf mit 18 Fahrzeugen sowie 95 Kräften eingesetzt. Die Ermittlungen zur Brandursache sowie der Schadenhöhe dauern noch an.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, gegen 17:00 Uhr befuhr ein 36-Jähriger aus Berlin die Ihorster Straße mit einem Pkw, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren besteht der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Drogen stand. Aufgrund eines positiven Drogentest, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag 20. Juni 2023, 13.15 Uhr befuhr ein 18-jähriger aus Vechta mit einem Kleinkraftrad die Bakumer Straße in Lohne, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

Holdorf - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am Dienstag, um 23.30 Uhr befuhr ein 44-Jähriger aus Visbek die Straße Zum Hansa Center in Holdorf mit einem Pkw, obwohl er unter dem Einfluss von Drogen stand. Aufgrund eines positiven Drogenvortests, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 20. Juni 2023 gegen 07:40 Uhr befuhr eine 17-jährige Dammerin mit ihrem Pedelec die Große Straße in Damme, von der Steinfelder Straße kommend. Von einem Grundstück beabsichtigt ein PKW-Fahrer auf die Große Straße aufzufahren. Bei der Verständigung mittels Handzeichen fahren beide plötzlich an. Die 17-jährige bremst dann wieder ab und stürzt zu Boden. Hierdurch zieht sie sich leichte Verletzungen zu. Der PKW-Fahrer entfernt sich von der Unfallstelle, ohne sich um die verletzte 17-jährige zu kümmern, bzw. Angaben zu seiner Person zu machen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 18. Juni 2023 in der Zeit von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr wurde ein grauer Skoda Kamiq, der an der Straße "Auf dem Hagen" in Vechta geparkt war, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 20. Juni 2023, in der Zeit von 09.30 Uhr bis 12.10 Uhr wurde am Falkenweg in Vechta ein grauer Volkswagen Golf durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug an der Heckstoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441/943-0 entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, um 08.30 Uhr parkte die Geschädigte ihren Pkw an der Lindenstraße 10 - 12. Als sie um 14.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung im vorderen Bereich fest. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte sich nach Verursachung des Schadens unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Schadenshöhe nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell