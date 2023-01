Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Neues Mehrzweckfahrzeug für die Einheit Alpen

Alpen (ots)

Die Kameradinnen und Kameraden der Einheit Alpen freuen sich über ein neues Fahrzeug im Fuhrpark. Mit Blaulicht und Martinshorn konnte das Mehrzweckfahrzeug mit dem Funkrufnamen "Florian Alpen 1 - MZF - 1" als verfrühtes Weihnachtsgeschenk am 20. Dezember 2022 gebührend in kleiner Runde empfangen werden. Nach Abschluss aller Einweisungen geht das Fahrzeug mit dem heutigen Tag offiziell in Dienst.

Aufgebaut wurde das Mehrzweckfahrzeug auf einem Mercedes-Benz Sprinter 3665 HD. Den feuerwehrtechnischen Ausbau übernahm die Firma Hensel Fahrzeugbau GmbH aus der Nähe von Würzburg. Das mit acht Sitzplätzen ausgestattete Fahrzeug verfügt über einen klappbaren Tisch mit Funkgeräten und kann daher auch als zentraler Anlaufpunkt für die Atemschutzüberwachung oder Ähnliches genutzt werden. Damit ist das Fahrzeug analog der anderen Mehrzweckfahrzeuge ausgestattet und rundet das Konzept der Einsatzstellenorganisation erfolgreich ab. Die leistungsstarken LED-Blaulichter mit Kreuzungsblitzern, die Heckwarneinrichtung sowie die Umfeldbeleuchtung tragen zur Sicherheit im Straßenverkehr bei. Hinter der am Heck befindlichen Warnmarkierung befindet sich ein großzügig gestalteter Kofferraum. Fest verlastet sind neben einem Haligantool auch Materialien zur Verkehrsabsicherung, ein Feuerlöscher sowie ein Notfallrucksack.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen