FW Alpen: Jahreshauptversammlung: Einheit Alpen blickt auf das vergangene Jahr zurück

Ein fester Bestandteil des Dienstplans ist die Jahreshauptversammlung, die bei der Einheit Alpen immer am zweiten Samstag des neuen Jahres stattfindet. Zu dieser Veranstaltung trafen sich neben der Alters- und Ehrenabteilung auch der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Frank Coenen sowie die Kameradinnen und Kameraden der Einsatzabteilung am Abend des 14. Januars im Gerätehaus an der Von-Dornik-Straße, um das Jahr 2022 Revue passieren zu lassen.

Traditionsgemäß wird nach dem gemeinsamen Essen die Mitschrift der letzten Versammlung verlesen. In diesem Jahr mit gleich zwei Besonderheiten: Zum einen fand die letzte Jahreshauptversammlung aufgrund der Corona-Pandemie bereits im Jahr 2020 statt, zum anderen wurde ein neuer Schriftführer gewählt. Ludger Beckmann hat das Amt seit 34 Jahren bekleidet und die Versammlungen stets mit detaillierten und schlüssigen Formulierungen zusammenfassend auf den Punkt gebracht. Da er nun aus dem aktiven Einsatzdienst ausscheidet und in die Alters- und Ehrenabteilung wechselt, wird ab kommendem Jahr Timo Windhuis die Verantwortung des Schriftführers übernehmen. Einheitsführer Marco Giesen bedankte sich ausdrücklich für die geleistete Arbeit und wünschte seinem Nachfolger viel Erfolg im neuen Amt!

Im Bericht der Jugendfeuerwehr konnten die Anwesenden einen guten Überblick über die abgehaltenen Aktivitäten gewinnen. Neben Übungsdiensten wurde ein internes Zeltlager durchgeführt, am Zeltlager des Kreises Wesel teilgenommen und unter anderem die Hydrantenprobe im Gemeindegebiet durchgeführt. Mit 33 Mitgliedern, darunter drei Mädchen, ist die Jugendfeuerwehr Alpen erneut gewachsen.

Die Alters- und Ehrenabteilung umfasst aktuell 12 Mitglieder, die sich regelmäßig zu Stammtischen trafen. Für dieses Jahr ist wieder eine Tagestour geplant. Leider mussten wir am Ende des vergangenen Jahres von einem langjährigen Kameraden Abschied nehmen; er verstarb nach kurzer, aber schwerer Krankheit.

Bei den aktiven Mitgliedern wurden neben 1100 Stunden Übungsdienst auch diverse Lehrgänge und Seminare auf kommunaler und Kreisebene sowie beim Land am Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen absolviert. Mit Shalyn Gäßlein, Torsten Krawczyk, Pierre Worringer und Eva Dickerboom wuchs das Personal der Einheit Alpen auf insgesamt 60 Mitglieder an, darunter acht Frauen.

Die Einheit Alpen wurde im vergangenen Jahr insgesamt zu 93 Einsätzen alarmiert. Diese teilen sich in 40 Brandeinsätze und 53 Technische Hilfeleistungen auf. In Summe wurden rund 1183 Einsatzstunden abgeleistet. Der einsatzreichste Monat war der Februar 2022, der von vielen Sturm- und Unwetterschäden geprägt war.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurden Reiner Schwers, Ingo Bergmann, Michael Härter und Frank Coenen geehrt. Frank Coenen sprach folgende Beförderungen aus:

Eva Dickerboom und Shalyn Gäßlein wurden zur Feuerwehrfrau, Patrick Dahl und Torsten Krawczyk zum Feuerwehrmann befördert. Julian Koch, Timo Windhuis und Timo Schwers wurden zum Oberfeuerwehrmann ernannt. Sebastian Rosendahl, Mathias Rosendahl und Marcel Schulz wurden zum Unterbrandmeister, Jonas Wilmsen zum Brandmeister befördert. Dirk Susen und Andreas Schwenzfeier wurden zum Brandoberinspektor ernannt.

