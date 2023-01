FW Alpen: Jahreshauptversammlung der Einheit Menzelen

Freiwillige Feuerwehr Alpen

Am Freitag, den 13.01.2023 traf sich die Einheit Menzelen der Freiwilligen Feuerwehr Alpen im Gerätehaus an der Neuen Straße.

Einheitsführer Christian Görtz begrüßte 21 Kameradinnen und Kameraden der Einsatzabteilung und drei Kameraden der Alters- und Ehrenabteilung. Gemeinsam mit dem stellvertretenden Leiter der Feuerwehr, Marco Giesen, wurde auf das Jahr 2022 zurückgeschaut. Dieser richtete den Dank der Wehrführung, sowie von Rat und Politik für das ehrenamtliche Engagement und die Bereitschaft der Kameradinnen und Kameraden zur Hilfe am Nächsten aus.

Zu insgesamt 42 Einsätzen wurden die Menzelener Einsatzkräfte alarmiert. 13 Brand- und 29 technische Hilfeleistungseinsätze zählte die Statistik. Nach den Jahren der Coronaeinschränkungen freute sich Christian Görtz über einen wieder weitestgehend normalen Übungs- und Einsatzbetrieb.

Mit Rene Göricke, Marcel Kluck und Patrick Braselmann absolvierten drei Kameraden erfolgreich die Truppmannausbildung und verstärken die nun 35 Frau und Mann starke Einheit.

Beförderungen wurden im Jahr 2023 folgende ausgesprochen:

Patrick Braselmann, Marcel Kluck und Rene Göricke wurden zum Feuerwehrmann, Finn Engenhorst zum Oberfeuerwehrmann, Dirk Staymann zum Brandmeister und Dennis Wierz zum Oberbrandmeister befördert.

Alle zwei Wochen am Mittwochabend treffen sich die Kameradinnen und Kameraden der Einheit Menzelen zum regelmäßigen Übungsabend. Wer Interesse an der ehrenamtlichen Arbeit in der Freiwilligen Feuerwehr Alpen hat, kann gerne vorbeikommen. Weitere Informationen und Ansprechpartner zur Einheit Menzelen sind unter https://feuerwehr-alpen.de/informationen/ffalpen/einheit-menzelen/ zu finden.

Auf dem Fotosind zu sehen (von links): Marco Giesen, Sebastian Wallner, Finn Engenhorst, Dirk Staymann, Marcel Kluck, Christian Görtz

