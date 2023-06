Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Ramsloh - Brand

Am Mittwoch, 21. Juni 2023, gegen 2.46 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über einen Brand in der Industriestraße. Aufgrund einer technischen Ursache geriet eine Ofenanlage in einer Industriefirma in Brand geraten. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Ramsloh, Scharrel und Friesoythe waren mit 100 Personen im Einsatz. Durch das schnelle Eingreifen konnten die Feuerwehren ein weiteres Ausbereiten des Feuers verhindern. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Ofenanlage sowie Teile des Dachstuhls durch den Brand beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 100.000,- EUR geschätzt.

Saterland - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, den 20.Juni 2023, gegen 17.25 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Saterländer mit seinem PKW, Mercedes die Hauptstraße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Saterländer unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und eine Weiterfahrt untersagt. Gegen den 23-jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Dienstag, den 20.Juni 2023, gegen 06.30 Uhr befuhr eine 40-jährige aus Ostrhauderfehn mit ihrem PKW die Bollinger Straße in Richtung Strücklingen. In der Ausfahrt des dortigen Kreisverkehrs in Richtung Wittensander Straße übersah sie eine 60-jährige Saterländerin, die fußläufig die Wittensander Straße überqueren wollte und kollidierte mit dieser. Die Saterländerin erlitt leichte Verletzungen. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Bösel- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 19.Juni 2023, zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Friesoyther Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten PKW, Chevrolet und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel unter Telefonnummer 04494-922620 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell