Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am heutigen Tag dem 20.06.2023 gegen 16:03 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B68 in 49688 Lastrup OT: Hemmelte. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr eine 19 jährige Fahrzeugführerin die B 68 von Hemmelte kommend in Richtung Essen/ Oldenburg. In Höhe einer dortigen Linkskurve versuchte sie einen Lkw zu überholen. Aufgrund von Gegenverkehrs versucht sie nun nach rechts auszuweichen und kollidierte seitlich mit dem Lkw. Anschließend kam sie ins Schleudern und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Transporter zusammen. Die 19 jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Beide weiteren Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Die Bundesstraße 68 bleibt für Bergungsarbeiten für einige Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell