Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Aufmerksame Zeugen melden tatverdächtige Dieseldiebe

Am Dienstag, den 20. Juni 2023, gegen 00.10 Uhr kam es in der Westmarkstraße zu einem Dieseldiebstahl aus einem dort abgestellten LKW. Einem aufmerksamen Bürger waren zwei männliche Personen aufgefallen, die sich in verdächtiger Weise an dem LKW aufhielten. Durch die hinzugerufene Polizei konnten ein 35-jähriger Barßeler und ein 29-jähriger Mann aus Apen am Tatort angetroffen werden. Als diese die Polizei bemerkten, versuchten sie zunächst zu flüchten, konnten aber in unmittelbarer Tatortnähe gestellt werden. Gegen die Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am LKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Saterland - Diebstahl von E-Bike

In der Zeit zwischen Samstag, den 17. Juni 2023, gegen 22.00 Uhr und Sonntag, den 18. Juni 2023, um 22.00 Uhr war es zunächst an einer Bushaltestelle an der Nordloher Dorfstraße, im Bereich Apen, zum Diebstahl eines E-Bikes gekommen. Da dieses durch den Eigentümer mit einem Tracker versehen worden war, konnte das Fahrrad im Bereich Saterland geortet und ein 33-jähriger Saterländer als Tatverdächtiger ermittelt werden. Das Fahrrad wurde an den Eigentümer ausgehändigt. Gegen den Saterländer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Brand eines Putenstalls

Am Montag, 19. Juni 2023, um 20.58 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Brand in der Dorfstraße. Der Sohn des Eigentümers hatte den Rauch aufsteigen gesehen und seinen Bruder sowie den Vater informiert. Da sie das Feuer nicht selbst löschen konnten, alarmierten sie die Feuerwehr und trieben die Puten in den vorderen Bereich des Stalls. Der Eigentümer wurde dabei verletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden waren mit 110 Einsatzkräften und 20 Fahrzeugen im Einsatz. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Montag, den 19. Juni 2023, gegen 06.55 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Friesoyther mit seinem Pkw die B72 in Richtung Cloppenburg und wollte nach links in den Ziegeldamm abbiegen. Eine nachfolgende, 21-jährige Autofahrerin aus dem Saterland, wollte den Wagen des Friesoythers überholen und es kam zur Kollision. Der Fahrer, als auch die Fahrerin wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 18. Juni 2023, zwischen 13.00 Uhr und 21.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Krankenhauses an der St.-Marien-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten KIA und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am KIA entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell