Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Wawern

Trier (ots)

Am 12.06.2023 wurde im Laufe des Tages in der Saarburger Straße in 54441 Wawern eine am rechten Fahrbahnrand liegende Keller/-Bodenluke durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle.

Derzeit liegen keine Hinweise zu einem Tatverdächtigen vor. Sachdienliche Hinweise werden durch die Polizeiinspektion Saarburg, unter der Tel.: 06581/9155-0 oder per Mail: pisaarburg@polizei.rlp.de entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell