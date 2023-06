Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: UPDATE: Gasaustritt in Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Bei Bauarbeiten an der Erdgasleitung ist es in der Straße "Auf der Idar" in Idar-Oberstein zu einem Gasaustritt gekommen. Das Gebiet wurde großräumig abgesperrt und die Bevölkerung entsprechend gewarnt. Vorsichtshalber wurden einige Gebäude evakuiert. Die Mitarbeiter des örtlichen Energieversorgers waren umgehend vor Ort und arbeiteten Hand in Hand mit Feuerwehr, Polizei und weiteren Einsatzkräften zusammen. Vorübergehend musste aus Sicherheitsgründen der Strom abgeschaltet werden. Zwischenzeitlich sind nur noch wenige Haushalte von dieser Abschaltung betroffen und werden zeitnah wieder hinzugeschaltet. Für die erforderlichen Reparaturmaßnahmen wurde im oberen Kreuzungsbereich Auf der Idar / Schloßstraße ein Graben ausgehoben. Durch die Energieversorger und Einsatzkräfte konnte der Gasaustritt inzwischen erfolgreich gestoppt werden. Die Gaszufuhr wurde hierfür unterbrochen, so dass nun die Arbeiten an der Schadensstelle begonnen haben. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht mehr.

