POL-PDTR: Steinwurf auf Bus - Polizei sucht Zeugen

Baumholder (ots) - In der Nacht vom 10.06.2023 auf den 11.06.2023 versuchten unbekannte den freistehenden Geldautomaten bei dem Imbiss "Citygrill" in der Schubertstraße mittels einem Hebelwerkzeug aufzubrechen. Vermutlich durch den Alarm und die Kamera des Geldautomaten gestört ließen der/die Täter von ihrem Vorhaben ab. Am Geldautomaten entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an ...

