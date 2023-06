Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Exhibitionist

Lippstadt (ots)

In schamverletzender Weise hat sich ein Exhibitionist am 9. Juni, um 11 Uhr, einer Fußgängerin in der Gaußstraße gezeigt. Der Unbekannte befand sich auf dem Parkplatz des Viktoria-Sportplatzes und entblößte dort sein Geschlechtsteil. Die Lippstädterin entfernte sich umgehend und konnte den Mann wie folgt beschreiben: Etwa 40 Jahre alt, Glatze. Bekleidet war der Mann mit einer hellen Jeans und einem hellen T-Shirt. Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell