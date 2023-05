Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Baumaschinen von Baustelle entwendet/Polizei sucht Zeugen

Gernsheim (ots)

Diebe entwendeten in der Nacht zum Mittwoch (03.05.) mehrere Baumaschinen vom Gelände einer Baustelle in der Pfungstädter Straße. Dazu drangen die Kriminellen zunächst in das Baustellengebäude ein und flüchteten anschließend unbemerkt mit ihrer Beute. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Wem in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist, wird gebeten, sich beim Kommissariat 42 der Polizei in Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell