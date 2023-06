Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Lastrup - Einbruch in eine Spielothek

Am Sonntag, 18. Juni 2023, zwischen 3.20 Uhr und 4.32 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in eine Spielothek in der Vlämischen Straße ein, gingen einen Tresor an und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 18. Juni 2023, 4.05 Uhr, fuhr ein alleinbeteiligter 25-jähriger Fahrradfahrer aus Molbergen auf der Cloppenburger Straße in Richtung Molbergen. Als dieser zu stark bremste, stürzte er und wurde dabei leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht mit zwei leicht verletzten Personen

Am Sonntag, 18. Juni 2023, um 17.18 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrer eines Kleinkraftrades den Weg am Ambührener See grob in Richtung Ambühren. Beim Wechsel vom Asphalt auf die Holzbrücke kam er ins Schlingern, stürzte und rutschte dabei gegen eine entgegenkommende 69-jährige Pedelec-Fahrerin aus Cloppenburg. Der Kleinkraftradfahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Pedelec-Fahrerin wurde leicht verletzt. Im weiteren Verlauf konnte die Polizei einen tatverdächtigen Jugendlichen ermitteln. Auch er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, melden sich bitte bei der Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 .

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 18. Juni 2023, um 18.53 Uhr, fuhren ein 23-jähriger Autofahrer aus Delitzsch und ein 71-jähriger Autofahrer aus Essen(Oldenburg) in dieser Reihenfolge auf der Großenknetener Straße in Richtung Beverbruch. Der 23-jährige Mann musste verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihm fahrende 71-jährige Autofahrer fuhr auf. Die Beifahrerin des Esseners wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Lastrup - Einbruch in eine Firma

Am Samstag, 17. Juni 2023, zwischen 00.30 Uhr und 9.40 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einem Firmengelände im Unnerweg und brachen in ein Firmenfahrzeug ein und gelangten im weiteren Verlauf in das dortige Lager. Hier entwendeten sie Paletten mit Wechseltrichtern und Speicher. Die Polizei sucht Zeugen, die in diesem Zeitraum in Tatortnähe verdächtige Personen und Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigungen an Pkw

In der Zeit zwischen Freitagabend, 16. Juni 2023 und Samstagvormittag 17. Juni 2023 wurde sowohl in der Straße Zur Alten Weide ein VW Golf in einer dortigen Parkbucht, als auch in der Eschstraße ein Mercedes Benz A 180 beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Samstag, 17. Juni 2023, gegen 21.30 Uhr, kam es gegen Ende einer OpenAir-Veranstaltung in Cloppenburg in der Eschstraße zunächst zu einer Körperverletzung zum Nachteil von Security-Mitarbeitern durch einen 24-jährigen Mann. Auch den hinzugerufenen Polizeibeamten widersetzte sich der Mann und trat nach ihnen. Dabei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Der tatverdächtige Mann war alkoholisiert und wurde aufgrund von Kreislaufproblemen in ein Krankenhaus gebracht.

