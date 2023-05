POL-SE: Elmshorn - Zwei Tatverdächtige nach Einbruch ermittelt

Bad Segeberg (ots) - Am Freitagabend bzw. in der Nacht von Freitag auf Samstag (29.04.2023) ist es in der Siemensstraße in Rellingen zum Diebstahl eines blauen Hyundai Ioniq 5 vom Gelände eines Autohauses gekommen. Der SUV aus dem Baujahr 2022 hatte zum Zeitpunkt des Diebstahls Pinneberger Kennzeichen. Der Schaden dürfte sich nach einer ersten Schätzung auf über 50.000 Euro belaufen. Die Kriminalpolizei Pinneberg ...

