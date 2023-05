POL-SE: Rellingen - Hyundai Ioniq gestohlen

Bad Segeberg (ots) - Am Wochenende ist es sowohl in Halstenbek als auch in Tornesch zu Einbrüchen in Gewerbeobjekte gekommen. In der Halstenbeker Industriestraße drangen Unbekannte zwischen dem frühen Freitagnachmittag und Samstagmittag in mehrere Überseecontainer ein, die als Reifenlager dienten. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde allerdings nichts gestohlen. ...

