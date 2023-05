Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Kriminalpolizei leitet Ermittlungsverfahren gegen 26-jährigen Tatverdächtigen ein und klärt mehrere Einbrüche im Stadtgebiet auf

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Woche ist es in Elmshorn zu mehreren versuchten Einbrüchen im Elmshorner Stadtgebiet gekommen.

Am Freitag (21.04.2023) kam es um 21:04 Uhr zu einem versuchten Einbruch zum Nachteil eines Juweliergeschäftes in der Marktstraße und um 23:33 Uhr zu einer weiteren Versuchstat zum Nachteil eines Mobilfunkanbieters in der Königstraße.

In beiden Fällen wurden die Scheiben der Objekte mittels Stein eingeworfen, jedoch nicht betreten.

Zu einem weiteren Versuch ist es am Sonntag (23.04.2023) in der Zeit zwischen 05:46 Uhr und 06:14 Uhr gekommen. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Verkaufsräume eines Mobilfunkanbieters in der Holstenstraße ein, nachdem auch hier ein Fenster eingeworfen wurde. Nach ersten Informationen wurde in diesem Fall nichts entwendet.

Ein möglicher Tatverdächtiger wurde nach Zeugenhinweisen durch Beamte des Polizeireviers Elmshorn kontrolliert und nach Feststellung seiner Personalien wieder entlassen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde der 26-Jährige durch die Ermittler der Kriminalpolizei und nach Auswertung von Videomaterial als Tatverdächtiger identifiziert.

Ihm drohen nun mehrere Strafverfahren des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell