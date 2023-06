Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahrraddiebstahl

Am Sonntag, 18. Juni 2023, zwischen 00.00 Uhr und 00.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Trekkingrad der Marke Koga, welches verschlossen in der Großen Straße stand. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Holdorf - Einbruch

Am Sonntag, 18. Juni 2023, zwischen 1.35 Uhr und 2.21 Uhr, brachen zwei bislang unbekannte Personen in die Räumlichkeiten einer Autobahnraststätte, Wahlder Straße, an der A1 ein. Dort gingen sie gewaltsam Spielautomaten sowie einen Tresor an und entwendeten Bargeld, Zigarettenschachteln und Sonnenbrillen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Dinklage - Einbruch in ein Wohnhaus

Am Sonntag, 18. Juni 2023, zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in ein Wohnhaus der Straße Schwege ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Bislang konnte noch nicht festgestellt werden, ob etwas entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Visbek - Einbruch in ein Wohnhaus

Am Sonntag, 18. Juni 2023, in der Zeit von 13.51 Uhr bis 16.40 Uhr brachen bislang unbekannte Personen in der Straße Siedenbögen in ein Wohnhaus ein. Ob etwas entwendet wurde konnte bislang noch nicht festgestellt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Damme - Einbruch in ein Wohnhaus

Am Sonntag, 18. Juni 2023, zwischen 15.30 Uhr und 18.55 Uhr brachen bislang unbekannte Personen in ein Wohnhaus an der Hunteburger Straße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Bislang ist noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl einer Sattelzugmaschine

Am Samstag, 17. Juni 2023, zwischen 01.15 Uhr und 04.06 Uhr, entwendeten unbekannte Personen eine Sattelzugmaschine der Marke DAF, welche in einer Parkbucht an der Straße Feldbrügge stand. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Vechta unter Telefon 0 44 41 / 94 30.

Bakum - Brand

Am Sonntag, 18. Juni 2023, gegen 15.30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Brand im Kapellenweg. In dem dortigen Waldstück war eine Fläche von ca. 4 x 5 Meter in Brand in geraten. Das Feuer konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Bakum und Lüsche unter Einsatz von 35 Kameraden gelöscht werden.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Am Freitag, 16. Juni 2023, in der Zeit von 08.45 Uhr bis 18.00 Uhr beschädigten unbekannte Personen in der Straße Kamps Rieden einen Mercedes-Benz A 160, indem sie die Heckscheibe zerstörten. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz eines dort ansässigen Reiseveranstalters. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Fahren unter Einfluss von Alkohol

Am Sonntag, 18. Juni 2023, um 6.05 Uhr, fuhr eine 26-jähriger Autofahrerin aus Espelkamp auf dem Bergweg, obwohl sie unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert 0,88 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag, 19. Juni 2023, um 00.18 Uhr befuhr ein 36-Jähriger aus Cloppenburg die Osnabrücker Straße mit einem Pkw, obwohl er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein durchgeführter Drogenvortest fiel positiv aus. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und die Entnahme einer Blutprobe durchgeführt.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht mit schwer verletzter Person

Am Montag, 19. Juni 2023, 01.50 Uhr befuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Lohne die Vechtaer Straße in Richtung Vechta. Ein vor ihm fahrender, bislang unbekannter Pkw-Fahrer bremste den 20-jährigen mehrfach ohne Grund aus. Um einen Zusammenprall zu vermeiden, wich der 20-jährige Fahrzeugführer nach links aus. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 20-jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Sein 17-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Der andere Beteiligte setzte seine Fahrt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt unter der Telefon-Nummer 04444-96722-0 entgegen.

Dinklage - Diebstahl von Messing

In der Zeit zwischen Freitag, 16. Juni 2023, 19.00 Uhr und Samstag, 17. Juni 2023, 11.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu einer Firma in der Straße Zu Middelbeck und entwendeten aus einem Container Messing. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Damme - Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstag, 17. Juni 2023, zwischen 02.00 Uhr und 10.00 Uhr wurde ein Ford Focus beschädigt, der am Vogelsangweg parkte. Der rechte Hinterreifen wurde mit einem unbekannten Gegenstand zerstochen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit leicht verletzter Person

Am Samstag, 17. Juni 2023, 13.30 Uhr befuhr eine 49-jährige aus Vechta mit einem Pkw die Straße Diekmanns Esch in Vechta und wollte auf die Hauptstraße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einer 45-jährigen Pkw-Fahrerin aus Vechta, die die Hauptstraße in Richtung Vechta befuhr. Dabei wurde die Beifahrerin im Auto der 45-jährigen leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ein durchgeführter Alkoholtest bei der 49-jährigen Frau ergab einen Wert von 1,96 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell