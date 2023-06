Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 17./18.06.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neben einer Vielzahl von gemeldeten Ruhestörungen zur Nachtzeit gab es folgende berichtenswerte Ereignisse:

Versuchter Einbruchdiebstahl

Am Samstag, gegen 19.00 Uhr, meldet eine 55jährige Geschädigte aus dem Saterland, Kolpingplatz, einen versuchten Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter hatten versucht eine massive Holztür der Garage aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch. Der Tatzeitraum konnte nicht genau eingegrenzt werden, vermutlich innerhalb der letzten 2 Wochen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 36jähriger Pkw-Führer aus Bremerhaven wurde am Samstag, gegen 12.50 Uhr, auf der Friedhofstraße im Saterland kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Strafanzeige gefertigt.

Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz / Fahren unter Drogeneinfluß

Am Samstag, gegen 21.40 Uhr, stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung auf der Hauptstraße in Saterland-Scharrel einen E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen fest. Bei der Kontrolle des 35jährigen Saterländers stellte sich heraus, dass kein Versicherungsschutz besteht. Des weiteren bestand der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Samstag, 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr, parkte eine 43jährige Frau aus dem Saterland ihren grauen Ford Focus ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Familamarktes in Friesoythe. In diesem Zeitraum beschädigte bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, das Fahrzeug der Frau. Es wurde ein frischer Unfallschaden an der hinteren linken Stoßstange festgestellt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Friesoythe 04491/9339-0.

