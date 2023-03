Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfälle aufgrund Witterungslage

Wartburgkreis (ots)

Seit gestern 17 Uhr kam es im Wartburgkreis aufgrund der Witterungsbedingungen zu sechs Verkehrsunfällen und drei Fällen, in denen Fahrzeuge feststeckten. So verletzte sich gestern Abend ein 28-Jähriger bei einem Verkehrsunfall gegen 21.00 Uhr leicht. Der VW-Fahrer war auf der L3020 aus Richtung Wolfsburg-Unkeroda unterwegs, als er auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er drehte sich in um 180 Grad, kam nach links von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben stehen. Gegen 17.30 Uhr war die B 84 bei Hütscheroda nach einem Verkehrsunfall voll gesperrt. Hier kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einer Kollision zwischen einem Lkw-Fahrer und einem 25-jährigen Mercedes-Fahrer. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt. Die Polizei Eisenach hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Heute Morgen geriet eine 21-Jährige auf der B 84 zwischen Marksuhl und Förtha mit ihrem Mitsubishi gegen 06.30 Uhr in einer Linkskurve ins Schleudern und kam von der Straße ab. Sie blieb unverletzt. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell