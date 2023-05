Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fahrradfahrer bei Wechsel auf Fahrbahn verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 25-jähriger Autofahrer aus Gladbeck fuhr am Mittwoch, gegen 20 Uhr auf der Horster Straße in Richtung Innenstadt, als plötzlich ein Fahrradfahrer vom Radweg auf die Straße wechselte. Der 32-jährige Radfahrer fuhr in die gleiche Richtung. Der Autofahrer versuchte noch nach links auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht in Gänze vermeiden. Zudem touchierte er den Bordstein. Der 32-jährige Gladbecker stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da sich vor Ort auch erste Hinweise auf den Konsum von Drogen ergaben, wurden ihm im Krankenhaus auch Blutproben entnommen. Zeugen beobachteten den Unfall. Die genaue Unfallörtlichkeit liegt etwa in Höhe der Uhlandstraße.

