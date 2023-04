Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Tatverdächtiger nach Messerangriff durch Hinweise eines Zeugen gestellt

Neubrandenburg (ots)

Am 21.04.2023, gegen 17:40 Uhr kam es in Neubrandenburg in der Warliner Straße zu einem Messerangriff. Vorangegangen waren verbale Streitigkeiten zwischen einem 23-jährigen, eritreischen Tatverdächtigen und einem 62-jährigen, deutschen Geschädigten. Der Tatverdächtige setzte unvermittelt ein mitgeführtes Messer ein und versuchte auf den Geschädigten damit einzuwirken. Der Angriff konnte durch das Opfer abgewehrt werden, welches sich jedoch leichte Verletzungen an der linken Hand zuzog. Er wurde ins Krankenhaus verbracht. Der Angreifer flüchtete nach der Tat in seinem PKW Skoda. Er konnte jedoch durch einen Zeugen verfolgt werden, welcher mit der Polizei in Kontakt stand. So konnte der Tatverdächtige durch Polizeikräfte auf der B96 bei Usadel gestoppt werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte der Tatverdächtige seinen Weg fortsetzen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Ein besonderer Dank geht an den Zeugen, welcher durch seinen persönlichen Einsatz dazu beitrug den Tatverdächtigen zu stellen.

Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell