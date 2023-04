POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Waren (LK MSE) (ots) - Am 21.04.2023 gegen 18:25 Uhr befuhr eine 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades die K 28 aus Richtung Schwarzenhof in Richtung Federow. Vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit entsprechend der unebenen Fahrbahnverhältnisse geriet sie von der befestigten Fahrbahn auf den unbefestigten Randstreifen und stürzte. Dabei verletzte sich die Fahrerin schwer und wurde in ein Krankenhaus ...

