POL-NB: Täter nach Diebstahl eines VW gestellt

Heringsdorf (LK VG) (ots)

Am 21.4.23 um 14:40 Uhr erhielt das Polizeirevier Heringsdorf einen Anruf, in welchem ein entwendeter PKW im Seebad Ahlbeck gemeldet wurde. Der VW Golf stand mit laufendem Motor vor einem Geschäft und ein 28-jähriger polnischer Staatsangehöriger nutze die günstige Gelegenheit und fuhr davon. Ein Mitarbeiter verfolgte das Fahrzeug und die eingesetzten Beamten konnte das Fahrzeug auf Grund dieser Hinweise innerhalb kürzester Zeit in der Ortslage Heringsdorf stoppen. Kurz vorher fuhr er noch gegen einen Bus und beschädigte beide Fahrzeuge leicht. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus das die Person unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

