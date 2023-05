Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/Castrop-Rauxel/Gladbeck/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Marl

Aus einem Haus an der Friedhofstraße entwendeten Einbrecher etwas Bargeld und hochwertigen Schmuck. Sie entkamen unerkannt. Um ins Haus zu gelangen, drückten sie eine Jalousie nach oben und schlugen ein Fenster ein. Der Einbruch ereignete sich zwischen Donnerstag und Dienstag.

Castrop-Rauxel

In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen entwendeten Unbekannte einen Mercedes Sprinter von der Wittener Straße. Der Fahrer hatte den Wagen dort abgestellt, ca. 240m nordwestlich des Hellwegs. Bisher gibt es keine Hinweise darauf, wer den Wagen gestohlen hat.

Gladbeck

Am Dienstag versuchten Unbekannte gegen 16.30 Uhr in ein Haus an der Sandstraße einzubrechen. Als die Inhaberin in der Hofeinfahrt stand, vernahm sie ein lautes "Knallgeräusch" aus dem rückwärtigen Bereich des Hauses. Sie sah nach und entdeckte zwei ihr unbekannte Männer, die auf dem Treppenabsatz, vor der Terrassentür standen. Als sie die Frau erblickten, flüchteten sie, durch den Garten und über den Zaun, in ein angrenzendes Waldstück. Die Frau informierte sofort die Polizei. Die konnte jedoch niemanden mehr auffinden. Die Bewohnerin beschrieb die Männer wie folgt: ca. 20 - 30 Jahre alt, hellhäutig, beide mit Glatze, beide schlanke Statur, beide bekleidet jeweils mit dunkelfarbener Weste und hellem Pullover. Das laute Geräusch wurde im Übrigen von einem Eimer verursacht, den die Männer bei ihrer Annäherung umgestoßen hatten.

Bottrop

Unbekannte entwendeten zwischen Sonntagabend und Dienstagnachmittag einen grauen DaimlerChrysler E280. Der Wagen war aufgrund technischer Probleme nicht mehr fahrbereit und auf der Industriestraße abgestellt worden. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Ein weiteres Fahrzeug wurde zwischen Dienstag, 21.30 Uhr und Mittwoch, 06.45 Uhr von einem Parkplatz an der Ecke Lichtenhorst/Am Kruppwald gestohlen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Mazda 3. Täterhinweise liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell