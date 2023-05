Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Diesel abgezapft - Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat drei Männer festgenommen, die Diesel aus Lkw-Tanks gestohlen haben sollen. Die Tat selbst war am späten Sonntagabend einem Zeugen aufgefallen, der auf einer Überwachungskamera zwei maskierte Personen auf einem Firmengelände an der Borker Straße erkennen konnte, die sich offenbar an Lkw-Tanks zu schaffen machten. Der Zeuge rief daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten schließlich drei Tatverdächtige festnehmen. Zwei waren in Richtung Leinpfad (Datteln-Hamm-Kanal) geflüchtet - der dritte konnte auf einem Parkplatz gefasst werden. Die Tatverdächtigen sind 39, 40 und 54 Jahre alt - zwei kommen aus Herne, einer hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Die Männer werden verdächtigt, etwa 200 Liter Diesel aus mehreren Tanks abgesaugt und in Kanister gefüllt zu haben. Während zwei der Männer die Tat ausführten, stand der Dritte offenbar Schmiere. Die drei Männer mussten ins Gewahrsam. Die abgefüllten Kanister und das mutmaßliche Fluchtfahrzeug wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell