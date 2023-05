POL-RE: Kreis Recklinghausen: Mehrere Einbrüche am "langen Wochenende" - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots) - Ein 37-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz sitzt seit Donnerstag (27.04.) in U-Haft, nachdem er am Mittwoch bei einem räuberischen Diebstahl und einem Hausfriedensbruch auffällig geworden war. Ein Haftrichter des Amtsgerichts Bottrop erließ am Donnerstag bei der Vorführung einen U-Haftbefehl, der sofort vollstreckt wurde. Der 37-Jährige ist kein Unbekannter und bereits mehrfach polizeilich in ...

