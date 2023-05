Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck/ Bottrop/ Castrop-Rauxel:Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Am Freitag beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen VW Passat. Der Wagen stand auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Horster Straße, Ecke Lukasstraße. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Unfall ereignete sich zwischen 12 Uhr und 12.50 Uhr. Der entstandene Schaden beträgt etwa 2.000 Euro.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Montagabend, um 19.40 Uhr. Der Fahrer eines weißen Autos - Näheres ist nicht bekannt - verursachte an einem Citroen Berlingo einen Schaden von etwa 2.000 Euro und entfernte sich anschließend in Richtung Schachtstraße unerlaubt vom Unfallort. Eine Zeugin beobachtete den Unfall. Der Berlingo stand an der Straße Zum Stadtwald.

Castrop-Rauxel

Am Freitag (7 Uhr - 14.10 Uhr) wurde ein geparkter, schwarzer VW Golf an der Borghagener Straße beschädigt. An der Fahrerseite entstand an der rechten Fahrzeugseite Schaden von ca. 3000 Euro. Wer den Schaden verursacht hat, ist bisher nicht bekannt.

Bottrop

Einen Schaden von etwa 5.000 Euro hinterließ ein unbekannter Fahrzeugführer an einem geparkten Wagen. Das Auto, ein roter Audi A3, stand zwischen Samstagnachmittag und Montagnachmittag an der Straße An Liebfrauen. Hinweise auf den Verursacher liegen bisher nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

