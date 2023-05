Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: U-Haft für einen 37-Jährigen

Recklinghausen (ots)

Ein 37-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz sitzt seit Donnerstag (27.04.) in U-Haft, nachdem er am Mittwoch bei einem räuberischen Diebstahl und einem Hausfriedensbruch auffällig geworden war. Ein Haftrichter des Amtsgerichts Bottrop erließ am Donnerstag bei der Vorführung einen U-Haftbefehl, der sofort vollstreckt wurde. Der 37-Jährige ist kein Unbekannter und bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Den räuberischen Diebstahl hatte er um 13.40 Uhr am Ostring begangen. Er versuchte mehrere Zigarettenschachteln aus einer Tankstelle zu entwenden. Die Angestellte hielt ihn jedoch fest und informierte die Polizei. Kurz vor dem Eintreffen der Kollegen, riss er sich dann aber los und flüchtete auf einem weißen Fahrrad. Anhand der Videoaufzeichnungen konnte festgestellt werden, dass es sich um denselben Mann handelte, der kurz darauf, um 17.50 Uhr, wegen eines Hausfriedensbruchs am Kirchplatz auffiel. Dort trafen ihn die Beamten dann aber an und nahmen ihn fest. Bei der Durchsuchung seiner Person und Sachen fanden die Polizisten noch eine mutmaßlich geringe Menge an Betäubungsmitteln, vermutlich Heroin, auf. Außerdem trug er Schuhe mit einer Diebstahlssicherung. Die Sachen wurden sichergestellt und Strafanzeigen geschrieben. Die weiteren Ermittlungen der Kripo dauern an.

