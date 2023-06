Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 17.06.2023

Visbek -Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 16 Uhr kam es in Wöstendöllen auf einem Parkplatz eines Sanitärbetriebs zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ausparken gegen das Heck eines dort abgestellten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Visbek oder Vechta in Verbindung zu setzen.

Lohne - Diebstähle in Verbrauchermärkten Bereits am Donnerstag kam es im Innenstadtbereich von Lohne zu drei Diebstählen in Verbrauchermärkten. Dabei wurden Geldbörsen und u.a. ein Kinderwagen entwendet. Die Polizei weist nochmals eindringlich daraufhin, dass Geldbörsen bei Einkäufen gesichert in der Bekleidung mitgeführt werden sollen. In der jüngsten Vergangenheit kam es vermehrt zu ähnlich gelagerten Diebstählen in Einkaufsmärkten.

Damme - Wohnungseinbruch

Im Zeitraum der letzten Woche kam es in Damme, Ortsteil Ossenbeck zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner aus und hebelten ein Küchenfenster auf. So gelangten sie in das Objekt und durchsuchten das komplette Wohnhaus. Über das Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Damme in Verbindung zu setzen.

Lohne - Tageswohnungseinbruch

Am Freitag hebelten unbekannte Täter in der Landwehrstraße in Lohne ein Dachfenster eines Einfamilienhauses auf. Anschließend werde das Wohnhaus nach Diebesgut durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, konnte bis dato noch nicht festgestellt werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lohne zu melden.

Neuenkirchen/Vörden - Versuchter Einbruch in Kfz In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es auf einem Parkplatz in der Hörster Heide zu einem Einbruch in einer Planierraupe. Unbekannte Täter bohrten den Schließzylinder der Fahrzeugtür auf und versuchten ein Steuergerät auszubauen. Nachdem dieses misslang, flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise können an die Polizei in Neuenkirchen weitergegeben werden.

Langförden - Sachbeschädigung

Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigten unbekannte Personen zwei Fensterscheiben eines Schulgebäudes in der Schulstraße 2. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta, 04441/9430 zu melden.

Vechta - Trunkenheitsfahrt

Am Samstag gegen 01:30 Uhr befuhr ein 25-jähriger Lohner mit seinem Pkw die Driverstraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Mann wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag um 14:15 Uhr kam es auf dem Bokerner Damm zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 36-jährige Frau aus Vechta fuhr mit ihrem Pkw Richtung Daren. Dabei geriet ein entgegenkommender Pkw auf Gegenfahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich die Frau aus, wobei ihr Fahrzeug beschädigt wurde. Der Verursacher setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zuz setzen.

Neuenkirchen - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person Am Freitag um 19:20 Uhr befuhr ein 22-jähriger Quakenbrücker die Straße Wahlde in Richtung Damme. Aus ungeklärter Ursache kam er alleinbeteiligt rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Der Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Straße musste voll gesperrt werden.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person Bereits am Donnerstagmorgen gegen 05:45 Uhr kam es in der Weuert zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Eine 52-jährige Radfahrerin übersah einen von rechts kommenden Pkw eines 24-jährigen Steinfelders und prallte mit diesem zusammen. Dabei stürzte die Radfahrerin und verletzte sich schwer. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstanden nur geringe Sachschäden.

Bakum - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person Am Samstag gegen 04:10 Uhr kam es auf der Cloppenburger Straße in Bakum zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Bakumer schwer verletzt wurde. Der Mann war mit seinem Pkw in Rtg. Bakum unterwegs und kam aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Dabei prallt er gegen einen Baum. Der Pkw wurde durch den Aufprall völlig zerstört. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Marienhospital verbracht.

