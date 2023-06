Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung

Am Dienstag, 6. Juni 2023, gegen 15.20 Uhr, gerieten zwei Autofahrer im Alter von 45 und 69 Jahren vor einer Ampel in der Cloppenburger Straße zunächst in Streit. Dieser endete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Grund hierfür war ein nach bisherigen Erkenntnissen ein vorheriger Überholvorgang. Bei der Auseinandersetzung wurden beide Personen leicht verletzt. Zur weiteren Sachverhaltsaufklärung sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zur Sache machen können. Es sollen an der Kreuzung mehrere Autofahrer/innen ausgestiegen sein und den Vorfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell