Cappeln - E-Scooter entwendet

Am Mittwoch, 14. Juni 2023, zwischen 5.00 Uhr und 13.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen einen E-Scooter, welcher in der Heinrich-Beckermann-Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen.

Cappeln - Fahrraddiebstahl

Am Mittwoch, 14. Juni 2023, zwischen 7.55 Uhr und 15.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Mountainbike, welches beim Fahrradstand der Oberschule in der Schulstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines E-Bikes

Am Samstag, 10. Juni 2023, zwischen 10.50 Uhr und 12.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein gesichertes E-Mountainbike der Marke Focus, welches in der Soestenstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Emstek - Fahren trotz Fahrverbot

Am Donnerstag, 15. Juni 2023, 12.00 Uhr fuhr ein 42-jähriger Autofahrer aus Emstek auf der Alten Bundesstraße, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin besteht der Verdacht, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,4 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Löningen - Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag, 15. Juni 2023, zwischen 18.44 Uhr und Donnerstag, 19.00 Uhr, fuhr ein 46-jähriger Autofahrer aus Löningen auf der Eschstraße, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,28 Promille. Es wurden Blutproben entnommen und der Führerschein beschlagnahmt sowie die Weiterfahrt untersagt.

Lastrup - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 15. Juni 2023, um 8.25 Uhr fuhr ein 48-jähriger Traktor-Fahrer aus Lastrup auf der Molberger Straße in Richtung Lastrup. An der Einmündung Eifland wollte er nach links in diese Straße einbiegen. In diesem Moment wollte die hinter ihm fahrende 41-jährige Autofahrerin aus Molbergen den Traktor überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 15. Juni 2023, zwischen 12.20 Uhr und 14.30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen Audi Q7, welcher auf einem Parkplatz vor einer Bücherei am Kirchplatz stand. Die Person entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 15. Juni 2023, zwischen 14.20 Uhr und 15.10 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug, vermutlich beim Rangieren, einen VW Golf, welcher auf einem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Emsteker Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 15. Juni 2023, zwischen 15.00 Uhr und 20.00 Uhr, wurde ein Toyota RAV4 durch eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug beschädigt. Der Toyota stand auf einem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Gutenbergstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 14. Juni 2023, gegen 9.55 Uhr kam es auf der Emsteker Straße, vor dem geschlossenen Bahnübergang, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 34-jährigen Autofahrerin und 52-jährigen Autofahrerin. Beide Fahrerinnen waren von der Ladestraße links auf die Emsteker Straße gefahren, um vor der geschlossenen Bahnschranke zu warten. Hier kam es dann im weiteren Verlauf zu einem Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Zur weiteren Sachverhaltsaufklärung werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

