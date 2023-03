LPI-J: Noch ungeklärt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Einen 18-jährigen Ladendieb konnten Zeugen am Donnerstagnachmittag in einem Elektronikgeschäft in der Eisenberger Straße in Hermsdorf auf frischer Tat stellen. Der Langfinger wollte sich Kopfhörer von knapp 120,- Euro widerrechtlich aneignen und ohne zu bezahlen den Markt verlassen. Bei der anschließenden Aufnahme des Sachverhaltes wurde überdies bekannt, dass der junge Mann bereits zur Mittagszeit in Stadtroda negativ auffiel. Hier war er ...

mehr