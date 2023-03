LPI-J: Mehrere Schmierereien festgestellt

Jena (ots) - Zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei kam es am Donnerstagnachmittag am Anger. Ein unbekannter Täter hatte sich Zutritt zu einem Gebäude verschafft und in der weiteren Folge die Scheibe eines Brandmelders beschädigt. Bei der Tatausführung scheint sich der Täter verletzt zu haben, da entsprechende Spuren an der geborstenen Scheibe gesichert werden konnten. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

