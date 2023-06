Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl von Brennholz

In der Zeit zwischen Mittwoch, den 7. Juni 2023, gegen 17.00 Uhr und Mittwoch, den 14. Juni 2023, um 08.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zutritt auf ein Firmengelände am Gewerbepark-Nord und entwendeten mehrere Kubikmeter Brennholz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.

Friesoythe - Gefährdung des Straßenverkehrs /Zeugenaufruf

Am 10.Juni 2023, gegen 10.15 Uhr fuhr der Fahrer eines silber-grauen Kastenwagens mit Firmenlogo einer Elektrofirma auf der Bundesstraße 72 in Richtung Aurich. Er steht im Verdacht, zwischen den Anschlussstellen Vodersten Thüle und Friesoythe trotz Gegenverkehr einen Autofahrer, der mit seinem PKW in Richtung Aurich fuhr, überholt zu haben. Anschließend setzte er sich so vor den überholten Pkw, dass dieser stark abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Obwohl weiterhin Gegenverkehr herrschte, überholte er erneut mehrfach vor ihm fahrende Fahrzeuge, so dass diese und die Fahrzeuge des Gegenverkehrs bremsen mussten, um nicht mit dem Kastenwagen zu kollidieren. Der Fahrer des Pkw meldete den Sachverhalt der Polizei. Der im Verdacht stehende Fahrer des Kastenwagens konnte ermittelt werden. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können oder durch das Verhalten des Kastenwagenfahrers genötigt oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 in Verbindung zu setzen.

Bösel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 14. Juni 2023, gegen 07.20 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Autofahrer aus Bösel die Straße Am Tonberg. An der Einmündung zur Thüler Straße kollidierte er mit einem von rechts kommenden, 13-jährigen Pedelec-Fahrer aus Bösel, der den Radweg der Thüler Straße befuhr. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell