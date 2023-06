Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Landkreis Cloppenburg - WhatsApp-Betrug

Am Dienstag, 13. Juni 2023, erhielt eine 62-jährige Frau eine WhatsApp-Nachricht von ihrer vermeintlichen Tochter. Betrüger hatten es auf ihr Geld abgesehen und gaben vor, dass die Tochter das Handy verloren habe und nun Überweisungen benötige. Diese Überweisungen wurden dann durch den Ehemann veranlasst. Erst später stellten sie fest, dass Betrüger sie hinter Licht geführt hatten.

Wie man sich vor diesen Betrügern schützen kann, können Sie hier nachlesen: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/

Bitte sprechen Sie auch mit Freunden und Angehörigen darüber.

Lastrup - Kfz-Brand

Am Mittwoch, 14. Juni 2023, gegen 23.00 Uhr, ging die Meldung bei der Polizei ein, dass das Schmierfett der Liftachse eines beladenen Schweinetransporters in der Bahnhofstraße in Brand geraten war. Dieser konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug, die Schweine blieben unversehrt.

Garrel - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Donnerstag, 8. Juni 2023, 17.00 Uhr und Freitag, 9. Juni 2023, 7.30 Uhr, zerstach eine bislang unbekannte Person in einen Reifen eines VW Passat CC, welcher in der Von-Herder-Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 14. Juni 2023, um 7.50 Uhr, wollte ein 22-jähriger Autofahrer aus Friesoythe von der Petersfelder Straße auf die Hauptstraße nach rechts abbiegen. Zu dieser Zeit fuhr ein 13-jähriger Fahrradfahrer ebenfalls auf der Petersfelder Straße, aber auf dem dortigen Radweg. Er wollte am Ende der Straße nach links auf den Fahrradweg abbiegen. Als der Autofahrer auf die Hauptstraße einfahren wollte, kollidierte er mit dem Fahrradfahrer. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 14. Juni 2023, zwischen 7.40 Uhr und 11.40 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug beim Parken auf dem Krankenhausparkplatz in der St.-Annen-Straße einen Mercedes-Benz E 200 CDI und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 14. Juni 2023, gegen 11.24 Uhr, fuhr eine 32-jährige Autofahrerin aus Garrel auf der Nikolausstraße in Richtung Oldenburger Straße. In Höhe des Pfarrheims kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen Straßenbaum. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 14. Juni 2023, zwischen 9.00 Uhr und 16.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen in der Wannseestraße geparkten Skoda Kodiaq. Es entstanden Schäden an der hinteren Fahrerseite. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

