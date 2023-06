Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Flächenbrand

Am Dienstag, 13. Juni 2023, gegen 12:00 Uhr wurde ein Flächenbrand in Vechta, am Visbeker Damm in einem dortigen Waldstück gemeldet. Das Feuer konnte sich auf eine Fläche von ca. 1.200 qm ausbreiten. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Vechta, Visbek und Langförden rückten mit insgesamt 45 Einsatzkräften an, um das Feuer zu löschen. Angaben zur Brandursache und zur Höhe des Schadens können nicht gemacht werden.

Bakum - PKW Brand

Am Dienstag, 13. Juni 2023, gegen 17:30 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein in Bakum, Am Hövel auf einer Hofeinfahrt geparkter PKW in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bakum und Lüsche wurden alarmiert und rückten mit 55 Einsatzkräften aus. Durch das Feuer ist der PKW zerstört worden, zudem wurde das angrenzende Wohnhaus beschädigt. Angaben über die Schadenshöhe können nicht gemacht werden.

Visbek - Flächenbrand

Am Dienstag, 13. Juni 2023, gegen 21:20 Uhr gerieten in Visbek, Erlte, aus ungeklärter Ursache ca. 70 qm Erdbeerfeld in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Visbek rückte mit 28 Einsatzkräften an, um den Brand zu löschen. Angaben zur Schadenshöhe können nicht gemacht werden.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 13. Juni 2023, gegen 17:50 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann aus Gehrde die Van-der-Wal-Straße in Dinklage, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den Mann wurde ein Verfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Holdorf - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Dienstag, 13. Juni 2023 befuhren eine 45-jährige Dammerin sowie eine 14-jährige Holdorferin den linksseitig befindlichen Radweg an der Dammer Straße in Richtung Ortsmitte. Die 14-jährige beabsichtigte nun die 45-jährige rechts zu überholen. Während des Überholvorganges beabsichtigte nun die 45-jährige die Fahrbahn nach rechts zu überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Radfahrerinnen, wodurch die 14-jährige stürzte und leicht verletzt wurde. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 13. Juni 2023, zwischen 15.00 Uhr und 16.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen Ford Fiesta, welcher im Erlter Kirchweg abgestellt stand. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 13. Juni 2023, gegen 15.15 Uhr, fuhr eine 73-jährige Autofahrerin aus Lohne auf der Brandstraße und wollte an der Ampelkreuzung nach links auf die Dinklager Straße abbiegen. Während des Abbiegens kollidierte sie mit einer 14-jährigen Fahrradfahrerin, die bei Grünlicht die Dinklager Straße in Richtung Im Fang überquerte. Durch den Unfall wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 13. Juni 2023, gegen 12.30 Uhr, fuhr eine 56-jährige Autofahrerin aus Dinklage auf der Dorfstraße (K268) in Richtung Steinfeld. Hier kam sie in einer Kurve von der Straße ab und stieß frontal gegen einen Baum. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt in ein Krankenhaus Gebracht.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 13. Juni 2023, 12.30 Uhr befuhr eine 72-jährige Frau aus Vechta mit einem Pkw die Straße Am Eisernen Birnbaum und wollte nach rechts auf die Oldenburger Straße abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen der 72-jährigen Frau und einem von rechts kommenden 17-jährigen Fahrradfahrer aus Vechta. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Samstag, 10. Juni 2023, 18:30 Uhr und Sonntag, 11. Juni 2023, 10:00 Uhr wurde ein in der Großen Straße in Steinfeld ordnungsgemäß geparkter PKW, Skoda, beim Ein- oder Ausparken am Fahrzeugheck links beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 500,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (05492/960660) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell