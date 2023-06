Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Meldungen für den Bereich Vechta und Löningen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen/Augustenfeld - Diebstahl einer Brutmaschine

In der Zeit zwischen dem den 10. Juni 2023, 22.00 Uhr und Montag, 12. Juni 2023, 8.00 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person ein Garagentor in der Pelsterstraße auf und verschaffte sich so Zutritt. Hier entwendete die Person eine Brutmaschine. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 13. Juni 2023, um 10:37 Uhr, kam es auf der B69, Oldenburger Straße, zwischen Bokener Damm und Lohne innerhalb einer langgezogenen Linkskurve zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Sattelzugfahrer aus Lohne fuhr an einer dortigen Baustelle vorbei. Unmittelbar vor dem Wiedereinscheren nach rechts, am Ende der Baustelle, kam ihm nach bisherigen Erkenntnissen ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Trotz Lichthupe und Hupen des LKW soll der Pkw-Fahrer weitergefahren sein und es kam zum Zusammenstoß. Nach der Kollision kam der Pkw auf der linken Fahrbahnseite zum Stillstand. Die Freiwillige Feuerwehr Vechta war vor Ort und musste den schwerverletzten Pkw-Fahrer aus seinem Fahrzeug herausschneiden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Sattelzugfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Ladung - lebendes Geflügel - musste umgeladen werden. Die B69 ist in dem Bereich aktuell noch gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell