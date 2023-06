Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Vorsicht vor Smishing

Cloppenburg/Vechta (ots)

Die Polizei warnt aktuell vor Phishing per SMS.

Immer wieder versuchen Kriminelle ihr Glück und versenden SMS, die den Anschein machen, als würden sie von der vermeintlichen Hausbank stammen. Ziel ist es dabei, an sensible Daten zu gelangen.

So ist es leider in der jüngsten Vergangenheit einer Familie aus Cappeln ergangen: Die Täter gaben sich als Angehörige einer Bank aus. Sie warnten in einer SMS vor einer Sicherheitslücke und man müsse die Kontodaten überprüfen bzw. die Legitimation für das Sicherheitsverfahren der Bank-App verlängern. In der SMS war ein Link enthalten, der auf eine gefälschte Internetseite führte. Hier sollten dann die persönlichen Daten eingegeben geben. Anschließend erfolgte noch eine Eingabe der TAN in der Banking-App. Und schon war es darum geschehen: Die Kriminellen waren im Besitz der Daten und konnten sich so Zugang zum Online-Banking sowie zur digitalen Zahlungskarte verschaffen. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Daher möchte die Polizei folgende Tipps geben:

- Tippen Sie auf keinen Fall auf den Link. Tippen Sie auch keine Daten/TAN in diesem Zusammenhang ein.

- Löschen Sie die Nachricht und sperren Sie die Absendernummer.

- Richten Sie über Ihren Mobilfunk-Anbieter eine Drittanbieter-Sperre ein.

- Seien Sie misstrauisch: Besonders bei sogenannten Short-Links, da das eigentliche Ziel des Links nicht (mehr) erkennbar ist.

- Sind Sie von der Nachricht verunsichert, nehmen Sie über die Ihnen bekannte Nummer Kontakt zu Ihrer Bank auf! Sollte wirklich Handlungsbedarf bestehen, können Ihnen die MitarbeiterInnen dort weiterhelfen.

- Sollten Sie persönliche Daten bereits übermittelt haben, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei und kontaktieren Sie umgehend Ihre Bank und lassen Sie alle Karten sperren.

Mehr Infos finden Sie auf: www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell