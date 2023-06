Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Drei Männer verlangen Geldbörse

Am Montag, 12. Juni 2023, gegen 22.23 Uhr verlangten in der Dorfstraße drei Unbekannte von einem 35-jährigen Mann unter bedrohlichem Auftreten dessen Geldbörse. Als der 35-jährige Mann sein Taschenmesser hervorholte, flüchteten die drei Personen. Die drei Männer wurden u.a. als ca. 25 Jahre alt beschrieben und sollen dunkle Haare gehabt haben. Zwei Personen sollen mit einem Kapuzenpullover, eine mit einem hellblauem T-Shirt bekleidet gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl von Pflanzen von einem Grab

Am Sonntag, 11. Juni 2023, in der Zeit von 09.05 Uhr bis 18.55 Uhr entwendeten unbekannte Personen auf dem Gelände eines Friedhofs in der Straße Zitadelle von einer Grabstelle fünf Lavendelpflanzen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Wertstoffsammelstelle

Von Samstag, 10. Juni 2023, 18.00 Uhr bis Montag, 12. Juni 2023, 08.00 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Person In der Paterei Zugang zum Gelände eines dortigen Wertstoffhofes. Anschließend brach die Person in einen Schuppen ein. Hier versuchte er gewaltsam die Kasse zu öffnen. Als dieses misslang, entwendete er den Inhalt des Verbandskastens. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Pedelec

Am Samstag, 10. Juni 2023, zwischen 4.00 Uhr und 9.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein verschlossen abgestelltes Herren-E-Bike der Marke Gazelle Medeo T 10, welches in der Düper Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Fahrraddiebstahl

Am Sonntag, 11. Juni 2023, zwischen 13.15 Uhr und Sonntag, 11. Juni 2023, 18.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Damenfahrrad der Marke Zündapp. Das Fahrrad stand verschlossen beim Rießeler Dorfhaus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Brand

Am Montag, 12. Juni 2023, gegen 21.40 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Waldbrand an der Straße Bergfeine. Hier war der Waldboden über eine Fläche von ca. 100 Quadratmetern aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Osterfeine konnte das Feuer löschen.

Visbek - Sachbeschädigung in einer Kirche

Am Sonntag, 11. Juni 2023, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr begaben sich unbekannte Personen Am Klosterplatz in die dortige Kirche. Hier beschädigten sie das auf dem Altar stehende Mikrofon sowie die Blumendekoration. Zudem wurde flüssiges Wachs gegen den Beichtstuhl geschleudert und Wasser auf eine Marienstatue geschüttet. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Visbek - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 12. Juni 2023, um 9.30 Uhr, fuhr in der Straße Erlte ein 34-jähriger Autofahrer aus Stade in Richtung Hagstedt. Eine 57-jährige Autofahrerin aus Visbek fuhr auf der Straße Hagstedt in Richtung Langförden. Im Kreuzungsbereich missachtete der 34-jährige Stader die Vorfahrt der 57-jährigen Autofahrerin und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Visbekerin wurde dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

