Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Diebstahl von Windspiel

In der Zeit zwischen Dienstag, den 30. Mai 2023, gegen 17.00 Uhr und Samstag, den 3. Juni 2023, um 15.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen aus einem Garten in der Straße Zu den Heidackers ein Windspiel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Barßel - Sachbeschädigung auf Schulgelände

In der Zeit zwischen Freitag, den 9. Juni 2023, gegen 12.00 Uhr und Sonntag, den 11. Juni 2023, gegen 12.00 Uhr, kam es auf dem Schulgelände an der Westmarkstraße zu Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Personen beschädigten einen dort aufgestellten Bauzaun und warfen eine Scheibe des dortigen Sportlerheims ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

Bösel - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

Am Montag, den 12. Juni 2023, gegen 16.25 Uhr, befuhren ein 40-jähriger Mann aus Oldenburg und ein 31-jähriger Mann aus Wardenburg mit ihren Kleinkrafträdern die Hauptstraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 40-jährige Fahrer nicht im Besitz einer dafür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der 31-jährige Fahrer war ebenfalls nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem wurde bei der Kontrolle festgestellt, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Gegen beide Fahrer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Bösel- Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Montag, den 12. Juni 2023, gegen 18.17 Uhr, befuhr eine 63-jährige Frau aus Bösel mit ihrem PKW die Garreler Straße Orts auswärts. Als sie nach links in die Schäferstraße abbiegen wollte, kollidierte sie mit einen 20-jährigen Mann aus Garrel, der mit seinem PKW entgegenkam. Beide Personen erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 23000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell