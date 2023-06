Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - versuchter Automatenaufbruch

Am Sonntag, 11. Juni 2023, zwischen 03:55 Uhr und 04:10 Uhr versuchte ein unbekannter Täter einen Warenautomaten gewaltsam zu öffnen. Es ist erheblicher Schaden am Automaten entstanden, der Versuch scheiterte und der Täter musste von seinem Vorhaben absehen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (04441/9430) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an PKW

Am Sonntag, 11.06.2023, zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr zerkratzten unbekannte Täter die Fahrertür eines in Vechta an der Großen Straße geparkten PKW, Cadillac. Der Schaden wird auf ca. 1.000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (04441/9430) entgegen.

Vechta - Diebstahl von KFZ-Kennzeichen

In der Zeit von Dienstag, 06. Juni 2023, 21:30 Uhr bis Sonntag, 11. Juni 2023, 22:35 Uhr wurden von einem PKW Ford, der in Vechta am Neuen Markt geparkt war, die KFZ-Kennzeichen, die mit BRV beginnen, entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (04441/9430) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell