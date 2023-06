Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit von Samstag, 10. Juni 2023, 13:00 Uhr und Sonntag, 11.06.2023, 10:25 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Scheibe der Fahrertür von einem auf dem Parkplatz am Wallfahrtsweg in Cloppenburg abgestellten PKW, Ford Fiesta. Der Schaden wird auf ca. 500,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 11.Juni 2023, um 13:50 Uhr befuhr ein 49-jähriger Cloppenburger mit seinem PKW die Sevelter Straße in Cloppenburg. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 3,19 Promille. Gegen den 49-jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde dem 49-jährigen untersagt.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW

Am Sonntag, 11. Juni 2023, zwischen 21:50 Uhr und 22:30 Uhr wurde ein in Cloppenburg an der Stalfördener Straße, im Bereich des dortigen Ambührener Sees, geparkter PKW, Ford, zerkratzt. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Sonntag, 11. Juni 2023 um 20:05 Uhr ließ ein 39-jähriger Emsteker seinen 14-jährigen Sohn den PKW auf dem Meistermannskamp in Richtung Gartenkamp fahren. Der 14-jährige verwechselte im Bereich der Einmündung zum Gartenkamp, Gaspedal und Bremse und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier fuhr er durch einen Garten, kam dann wieder auf die Fahrbahn und nach links wiederum von der Fahrbahn ab, wo er frontal mit einem Baum kollidierte. Die ebenfalls im Fahrzeug mitgefahrene 39-jährige Mutter wurde durch den Aufprall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 14-jährigen wurde nun ein Verfahren, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, eingeleitet. Gegen den 39-jährigen Vater wurde ebenfalls ein Verfahren eingeleitet, da dieser die Fahrt zuließ.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 11. Juni 2023 um ca. 04:40 Uhr befuhr ein 17-jähriger Cloppenburger mit seinem Kleinkraftrad den Lankumer Ring in Cloppenburg. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,34 Promille. Da der 17-jährige sich noch in der Probezeit befindet und für ihn die 0,0 Promille-Grenze gilt, wurde gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Emstek - Badeunfall

Am Sonntag, 11. Juni 2023 gegen 17:45 Uhr ereignete sich in Halen, am dortigen Badesee ein Badeunfall. Ein 16-jähriger Cappelner führte dort in flachem Gewässer einen Kopfsprung aus und verletzte sich hierbei. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zur Art oder der Schwere der Verletzungen können keine Angaben gemacht werden. Ein Fremdverschulden wird hier jedoch ausgeschlossen.

