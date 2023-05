Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Streit um ein angeblich beschädigtes Auto eskaliert

Delmenhorst (ots)

Kinder sollen am Montag, 01. Mai 2023, gegen 14:50 Uhr, ein Auto in der Breslauer Straße in Delmenhorst beschädigt haben. Bei der Klärung entwickelte sich ein Streit, der eskalierte. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren ein.

Als die ersten Beamten nach der Meldung über eine mögliche Sachbeschädigung am Einsatzort ankamen, fanden sie ungefähr 20 Personen auf offener Straße vor, die lautstark diskutierten. Im Laufe des Streits schlugen auch Personen mit Gegenständen aufeinander ein. Erst durch Unterstützung weiterer Einsatzkräfte konnte die Situation beruhigt werden.

Gegen sechs Personen im Alter von 21 bis 40 Jahren wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Ein 24-Jähriger setzte bei der Auseinandersetzung zudem einen Teleskopschlagstock ein. Er muss sich zusätzlich wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Die beteiligten Personen galten maximal als leicht verletzt.

Schäden am Pkw waren nicht erkennbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell