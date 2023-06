Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der PI Cloppenburg/ Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

49685 Emstek- Körperverletzung vor Partylokation

Am Samstag, den 10.06.2023, 23:10 Uhr blendet ein VW- Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug im Erlenweg in Emstek zunächst mehrere Personen und das spätere Opfer (männlich, 41 Jahre). Daraufhin kam es zu einem Streit. Unvermittelt schlägt dann ein unbekannt gebliebener Fahrzeuginsasse des VW dem Opfer mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser einen Nasenbeinbruch erleidet. Der Täter entfernt sich dann mit dem PKW vom Tatort in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek unter Tel.: 04473-932180 entgegen.

49692 Cappeln- Sachbeschädigung an Gegenständen im Garten

In der Zeit zwischen Donnerstag, 08. Juni 2023, 21:00 Uhr und Samstag, 10. Juni 2023, 10:30 Uhr beschädigte unbekannte Person in der Straße Buresch im Garten des Geschädigten die Tonfiguren eines Schachspiels. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478958600 entgegen.

49661 Cloppenburg- Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Samstag, 10.06.2023 gegen 10:53 Uhr befuhr ein 54-jähriger Autofahrer aus Garrel die Friesoyther Straße in Richtung Ortsausgang. Er beabsichtigte als Wartepflichtiger in den dort befindlichen Kreisverkehr einzufahren. Beim Einfahren übersieht er die 30-jährige Frau Cloppenburg mit ihrem PKW. Es kommt zum Zusammenstoß, infolgedessen an beiden Fahrzeugen Sachschaden entsteht und beide Fahrzeugführer leicht verletzt werden.

49661 Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Samstag, den 10. Juni 2023 um 14:45 in der Sevelter Straße in Cloppenburg. Der bislang unbekannte Beteiligte befährt mit seinem Fahrrad den Fußweg vom Parkplatz kommend in Richtung Bahnhofstraße. Die 64- jährige Lastruperin befährt die Sevelter Straße mit ihrem Pedelec aus Richtung Fußgängerzone in Richtung Eschstraße. Der unbekannte Beteiligte übersieht die 64-Jährige und es kommt zum Zusammenstoß. Die Pedelec- Fahrerin erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrradfahrer unerlaubt von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrfahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg unter Tel. 04471-1860 -115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell