POL-E: Essen: RWE gegen SV Waldhof Mannheim - Infos rund um das Spiel

Essen (ots) - 45130 E.-Holsterhausen: Am 11. März 2023 gegen 15:40 Uhr beobachtete ein Zeuge, dass ein Unbekannter - in Begleitung von zwei Männern - im Demrathkamp ein Fahrrad entwendete. Hierzu durchtrennte der Tatverdächtige ein Kabelschloss, das an einem Verkehrsschild befestigt war, mit einem Bolzenschneider. Anschließend flüchtete er mit dem Rad in Richtung ...

mehr