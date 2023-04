POL-E: Essen: Unbekannter durchtrennt Schloss und entwendet Fahrrad - Fotofahndung

Essen (ots) - 45133 E-Bredeney: Am Sonntagmittag (9. April) stürzte ein 20-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad auf der Zeunerstraße und verletzte sich schwer. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Gegen 12:50 Uhr fuhr ein 20-jähriger Essener mit seinem Kleinkraftrad des Typs Yamaha MT-125 über die Zeunerstraße in Richtung Werden. In Höhe der Rodtenbacherstraße ...

mehr